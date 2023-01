Luisa Stefani e Rafael Matos fazem história e são campeões de duplas mistas no Australian Open

Resultado é inédito para o tênis brasileiro e primeiro Grand Slam na carreira dos tenistas

DAVID GRAY / AFP Luisa e Rafael são primeira dupla brasileira campeã de Grand Slam



Depois de conquistar o bronze nas duplas femininas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Luisa Stefani fez história novamente. Nesta quinta-feira, 26, ao lado de Rafael Matos foi campeã do Australian Open nas duplas mistas. Os brasileiros venceram a dupla indiana Rohan Bopanna e Sania Mirza por 2 sets a 0. O primeiro set foi bem acirrado, vencido por 7/6. No segundo set os brasileiros tiveram vida mais fácil e fizeram 6/2 fechando o jogo e ficando com o título inédito para o tênis brasileiro. É a primeira vez que uma dupla totalmente brasileira se consagra campeã em Grand Slam. Também é o primeiro título de Grand Slam da carreira de Luisa e de Rafael. A tenista de 25 anos é hoje a 34ª colocada no ranking da WTA de duplas femininas. Já Rafael, de 27 anos, é o 29º no ranking de duplas masculino.