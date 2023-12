Prefeito é assassinado a tiros em evento no sudoeste da Colômbia

Elmer Abonía foi baleado durante evento em área rural do município; presidente do país, Gustavo Petro, repudiou crime

Reprodução/X/@UltimaHoraCR Elmer Abonía Rodríguez foi assassinado a tiros durante sua participação em um evento na área rural do município de Guachené



Na sexta-feira, 22, o prefeito de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez, foi assassinado a tiros durante sua participação em um evento na área rural do município, localizado no sudoeste da Colômbia. O crime está sendo investigado pelo Ministério Público local. Além disso, no mesmo dia, cinco indígenas foram mortos no município vizinho de Santander de Quilichao. A região é conhecida por suas extensas plantações de drogas e pela presença de dissidentes da antiga guerrilha Farc, que se opuseram ao acordo de paz firmado em 2016. “Repudio o assassinato do prefeito de Guachené, Cauca, Elmer Abonia Rodríguez. Dentro de alguns minutos o conselho de segurança começará para tomar decisões sobre Cauca”, escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter) o presidente colombiano, Gustavo Petro.