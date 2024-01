Onda de frio deve atingir metade dos Estados Unidos, e temperatura pode chegar a -30º C

Mínimas extremas em alguns Estados produtores, como Iowa, Ohio e Illinois, podem afetar as produções e a recuperação dos pastos

EFE/EPA/VALDA KALNINA A geada cobre os galhos de uma árvore durante um dia frio



Uma forte onda de frio está prevista para atingir os Estados Unidos nos próximos dias, podendo incluir nevascas e afetar cerca de 50% do país. A previsão é que o período de baixas aconteça de 13 a 17 de janeiro, com temperaturas mínimas extremas em alguns Estados produtores, como Iowa, Ohio e Illinois, podendo chegar a -30º C. Mesmo o Texas, um dos principais Estados produtores de carne bovina do país, não escapará dos efeitos do frio. No condado de Dimmit, a mínima deve chegar a -8º C, causando uma geada severa que prejudicará o desenvolvimento e a recuperação dos pastos. A situação climática agravará ainda mais a situação das pastagens e da pecuária norte-americana como um todo. O outono quente e seco na região central dos Estados Unidos deixou o solo ressecado, dificultando a recuperação das pastagens. No Texas, esse clima também afetou as gramíneas, que precisaram ser replantadas para o inverno. Segundo o último relatório semanal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), as condições das pastagens no Texas estão classificadas como ruins ou muito ruins em 65% do território. Com isso, os pecuaristas terão seus custos de produção elevados, tendo que fornecer ração, feno e água para suprir a alimentação dos rebanhos durante o período de frio intenso.