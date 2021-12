ONG contabiliza 77 homicídios em estados de fronteira da Venezuela em novembro

Número representa um aumento de 28% em relação a outubro, quando foram computados 60 homicídios

Pixabay Mortes em fronteiras com Brasil e Bolívia cresceram no último mês



A ONG Fundaredes informou nesta segunda-feira, 13, que documentou 77 assassinatos, 20 pessoas desaparecidas e 21 confrontos armados em novembro em seis estados da Venezuela que fazem fronteira com Brasil ou Bolívia. De acordo com um comunicado de imprensa da Fundaredes, os dados, coletados no relatório Curva de Violência, foram reunidos nos estados de Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas e Falcón. Com relação ao número de mortes, a ONG declarou que representa um aumento de 28% de novembro em relação a outubro, quando contabilizou 60 homicídios nos mesmos seis estados. A organização detalhou que Zulia continua à frente da lista de estados violentos, com 40 homicídios, seguido por Bolívar, com 20, Falcón, com 11, Táchira, com quatro, e Apure, com dois assassinatos.

No caso particular de Zulia, a ONG apontou que várias dessas mortes ocorreram “no meio de confrontos entre agências de segurança do Estado e supostos criminosos pertencentes a quadrilhas”. “A cultura da morte se enraíza nos estados fronteiriços da Venezuela, onde as ações dos Grupos Armados Irregulares (GAI) são combinadas com as de quadrilhas criminosas com alto poder de fogo”, criticou a organização. Além disso, a Fundaredes destacou que essas organizações antissociais não só são ativas na região de fronteira venezuelana, mas também em um número crescente de entidades no interior do país.

*Com informações da EFE