Ônibus colide com avião em pista de aeroporto e deixa cinco feridos em Los Angeles

Aeronave estava sendo rebocada quando fez contato com o automóvel

Reprodução/Skycal Ônibus colidiu com avião em aeroporto de Los Angeles



Um ônibus colidiu com um avião da American Airlines na noite da última sexta-feira, 10, no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), nos Estados Unidos. Cinco pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que quatro foram levadas a um hospital da região, enquanto outra foi atendida e liberada no local. A colisão aconteceu em baixa velocidade e em uma faixa de estacionamento, num dos caminhos que ligam as pistas a diferentes partes do aeroporto – a aeronave estava sendo rebocada quando fez contato com o automóvel. A causa da batida ainda está sob investigação. Segundo a LAX, nenhum voo foi afetado e as operações estão funcionando normalmente. Abaixo, veja algumas imagens da cobertura estadunidense sobre o caso.

