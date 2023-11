Ônibus com estrangeiros saem de Gaza com destino ao Egito pelo 2º dia consecutivo; brasileiros ainda aguardam autorização

Cerca de 60 palestinos com passaporte estrangeiro e cidadãos de outros países já deixaram o local; expectativa é de que número chegue a 460 ainda nesta quinta-feira, 2

EFE/EPA/STRINGER Vários estrangeiros caminham após passarem pela passagem fronteiriça de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, em Rafah



Pelo menos quatro ônibus com entre 50 e 60 palestinos com passaporte estrangeiro e cidadãos de outros países deixaram nesta quinta-feira, 2, a Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, e seguiram em direção ao Egito através da passagem de Rafah. A Agência EFE conseguiu verificar no terreno a saída dos ônibus do enclave palestino, no segundo dia de uma operação de evacuação de Gaza de estrangeiros e palestinos com passaportes de outros países, bem como de feridos. O porta-voz do gabinete de comunicação do governo do Hamas, Salama Maruf, tinha anunciado nesta quinta-feira que cerca de 60 ferido e 400 palestinos com passaporte estrangeiro e cidadãos de outros países deixariam Gaza hoje com destino ao Egito através de Rafah. Maruf especificou em um tweet que nesse grupo há pessoas de 16 nacionalidades diferentes.

A Autoridade de Travessias e Fronteiras de Gaza, vinculada ao Ministério do Interior do Hamas, publicou nesta quinta-feira, tal como na véspera, uma lista de pessoas que deverão atravessar para o Egito hoje, em um total de 578. Segundo o embaixador do Brasil na Cisjordânia, Alessandro Candeas, os brasileiros ainda não foram autorizados a atravessar a fronteira. O maior grupo dentre estas pessoas são americanos e palestinos com passaportes dos EUA, em um total de 400, seguidos por belgas e holandeses. A lista inclui ainda duas mulheres mexicanas, bem como sul-coreanos, gregos, croatas, húngaros e suíços, entre outras nacionalidades, bem como funcionários da ONU com passaporte italiano.

Ontem foi a primeira vez, desde o início do conflito entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro, que a passagem foi aberta para essa finalidade. Anteriormente, só era permitida a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino. Paralelamente, cerca de 335 palestinos com passaportes estrangeiros e cidadãos de outros países residentes na Faixa chegaram ao Egito ontem graças a um acordo mediado pelo Catar com Israel, Hamas e o governo egípcio.

*Com informações da agência EFE