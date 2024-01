ONU afirma que situação de Gaza foi ‘de catastrófica à beira do colapso’

Faixa de Gaza vive seu sétimo dia consecutivo de interrupções telefônicas e de internet e as autoridades locais temem que o número de mortos pode aumentar

AFP Palestinos deslocados se abrigam em um acampamento improvisado na praia de Rafah, perto da fronteira com o Egito, no sul da Faixa de Gaza



Representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmaram nesta quinta-feira, 18, que civis da Faixa de Gaza vivem uma situação de extrema necessidade, com 1,9 milhão de desabrigados, escassez de alimentos e crianças doentes. “Desde minha última visita, a situação passou de catastrófica para quase um colapso”, disse Ted Chaiban, vice-diretor executivo do Unicef, após uma visita de três dias ao enclave palestino. Chaiban destacou que quase 85% da população de Gaza está tentando encontrar abrigo em Rafa, na fronteira sul com o Egito, local com barracas de plástico improvisadas com capacidade para até 20 pessoas.

A agência da ONU para refugiados palestinos, a UNRWA, afirmou que uma de suas escolas na região central de Gaza se tornou abrigo para pessoas deslocadas. “A superlotação era claustrofóbica e a sujeira era chocante. Ouvi histórias de mulheres que preferem não comer ou beber água para evitar ter que usar banheiros insalubres”, lamentou o comissário geral da UNRWA, Philippe Lazzarini. Ele destacou, ainda, que a região sofre com “apagões prolongados e repetidos nas telecomunicações”. A Faixa de Gaza está em seu sétimo dia consecutivo de interrupções telefônicas e de internet e as autoridades locais temem que o número de mortos pode aumentar, já que os serviços de saúde de emergência estão sem meio de comunicação para ajudar os feridos.

*Com informações da EFE