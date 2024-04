‘Guerra Civil’ faz história com recorde de estreia nos EUA para produtora A24

Filme arrecadou impressionantes US$ 25,7 milhões em seu primeiro fim de semana; chegada às telonas no Brasil está marcada para quinta-feira, dia 18

Divulgação/Diamond Films Wagner Moura no filme Guerra Civil



Com protagonismo de Wagner Moura e Kirsten Dunst, “Guerra Civil” conquistou o título de melhor estreia da renomada produtora A24 nos Estados Unidos, somando uma cifra robusta de US$ 25,7 milhões entre a sexta-feira, 12, e o domingo, 14. Essa conquista deixou para trás o antigo recordista da A24, “Hereditário”, que em 2018 angariou US$ 13,5 milhões em seu primeiro fim de semana. O feito de “Guerra Civil” ganha ainda mais destaque ao ser comparado com lançamentos do ano passado, como “Os Assassinos da Lua das Flores” e “Napoleão”, que registraram, respectivamente, US$ 23 milhões e US$ 20 milhões em suas estreias. No pódio das bilheterias, “Godzilla” e “Kong: O Novo Império” ficou em segundo lugar, com US$ 15,4 milhões, enquanto “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo” segurou firme o terceiro lugar, com US$ 5,8 milhões.

“Kung Fu Panda 4” deu um salto e alcançou a quarta posição, arrecadando US$ 5,5 milhões, enquanto “Duna: Parte 2” também subiu no ranking, garantindo a quinta colocação, com US$ 4,3 milhões. Agora, com os olhos voltados para o Brasil, “Guerra Civil” está prestes a conquistar o público brasileiro, com sua estreia marcada para a próxima quinta-feira, dia 18. Prepare-se para uma experiência cinematográfica de tirar o fôlego.

Confira abaixo o trailer do filme: