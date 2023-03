ONU alerta para ‘risco iminente’ de crise global por escassez de água

Relatório da organização aponta que os motivos são o consumo crescente e as mudanças climáticas

Divulgação/Governo Federal Dia Mundial da Água é comemorado nesta quarta-feira, 22



A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou para o “risco iminente” de uma crise global de escassez de água. De acordo com um relatório da organização publicado nesta terça-feira, 21, os principais motivos são o consumo crescente e as mudanças climáticas. Na Conferência da Água de 2023, que começa nesta quarta-feira, 22, em Nova York, a ONU pretende alcançar compromissos mundiais para mudar o paradigma de gestão. “A água inicia guerras, apaga incêndios e é fundamental para a sobrevivência humana, mas garantir o acesso a todos depende em grande parte da melhoria da cooperação”, diz um trecho do relatório. Cerca de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável e 3,69 bilhões não têm acesso a serviços de saneamento seguros, ressalta o documento. A ONU conclui que a população urbana global já enfrenta escassez de água, o que irá duplicar, segundo estimativas. Outro fator que desfavorece a situação é a “incidência de secas extremas e prolongadas”, que também afeta os ecossistemas. O Dia Mundial da Água é comemorado nesta quarta-feira, 22.