Região Norte tem prioridade no recebimento de doses da campanha de vacinação contra a gripe

Para se antecipar ao inverno, período com maior incidência de doenças respiratórias, Ministério da Saúde já começou a disponibilizar a vacina tetravalente contra o vírus da Influenza para a população

Tânia Rêgo/Agência Brasil Campanha de vacinação contra a gripe começa a ser articulada pelo Ministério da Saúde



Para se antecipar ao inverno, período com maior incidência de doenças respiratórias, a campanha de vacinação contra a gripe volta a ganhar força no final do mês de março. As clínicas particulares e públicas já começaram a se preparar e a expectativa é que toda a rede privada tenha as doses da imunização tetravalente disponíveis para a população acima dos 6 meses a partir do início de abril. Já para a rede pública a distribuição foi determinada pelo Ministério da Saúde, que decidiu que os Estados da Região Norte receberão as doses do imunizante contra o vírus da Influenza primeiro por ser uma área com muitos locais de difícil acesso. A região já começou a receber parte das 6 milhões de doses destinadas aos nortistas. A expectativa é de que as unidades de saúde de todo o país recebam o imunizante antes do início do inverno.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto