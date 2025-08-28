ONU condena ataque russo em Kiev e pede cessar-fogo

Bombardeio da Rússia matou pelo menos 15 pessoas, incluindo quatro crianças; António Guterres solicita acordo ‘que resulte em uma paz justa, completa e sustentável’

EFE/SERGEY DOLZHENKO Equipes de resgate ucranianas trabalham em lugar atingido por ataque russo em Kiev



O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou nesta quinta-feira (28) o bombardeio russo mais recente contra Kiev que matou pelo menos 15 pessoas, incluindo quatro crianças, e voltou a pedir um cessar-fogo. Guterres “condena os ataques com mísseis e drones por parte da Federação Russa”, afirmou o porta-voz do secretário-geral, ao destacar que os bombardeios provocaram danos em escritórios de representações diplomáticas na capital ucraniana. “O secretário-geral renova seu apelo por um cessar-fogo que resulte em uma paz justa, completa e sustentável,” acrescentou o porta-voz.

Ataque russo deixa 15 mortos, incluindo quatro crianças

Pelo menos 15 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram em Kiev em um dos maiores ataques aéreos russos contra a Ucrânia desde o início da guerra nesta quinta-feira (28). O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de preferir “continuar matando”, ao invés de negociar a paz. O ataque atingiu áreas centrais da capital e provocou danos significativos na representação da União Europeia (UE) e no escritório do British Council. Na manhã desta quinta, as equipes de emergência e vários moradores lutavam para retirar os escombros do centro de Kiev após os ataques.

Uma bomba deixou uma cratera em um prédio residencial de cinco andares que ficou partido em dois. Os socorristas retiraram dos escombros um corpo coberto de poeira e vestido com pijama, que foi colocado em um saco plástico preto. As autoridades acreditam que várias pessoas continuam presas sob o prédio que desabou. “Os vidros voavam (…) Gritamos quando as bombas explodiram”, disse Galina Shcherbak, que estava em um estacionamento próximo.

Correspondentes da AFP ouviram explosões potentes. Também viram um míssil abatido e ouviram os drones sobrevoando a cidade, enquanto os moradores corriam para os abrigos subterrâneos e estações de metrô em busca de proteção, alguns deles com seus animais de estimação. Uma escola e um shopping também foram atingidos.

O Exército ucraniano informou que a Rússia utilizou 598 drones e 31 mísseis, incluindo dois supersônicos Kinzhal, no segundo maior ataque aéreo contra o país desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

*Com informações da AFP

