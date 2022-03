ONU diz que mais de 1,7 milhão de ucranianos já fugiram para a Europa Central

Polônia é o país que mais tem recebido os refugiados; no domingo houve recorde de entradas, foram mais de 142 mil pessoas

REUTERS/Clodagh Kilcoyne Polônia é o país mais procurado pelos refugiados; mais de um milhão de pessoas já foram para lá



O Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), divulgou nesta segunda-feira, 7, a atualização do número de refugiados que já deixaram a Ucrânia desde o início da invasão russa que começou no dia 24 de fevereiro. Mais de 1.7 milhão já fugiram para a Europa Central. A principal fronteira que tem sido procurada é a da Polônia. A Acnur contabiliza que 1.027.603 entraram no país. Só no domingo, foram aproximadamente 200 mil. Para as autoridades da ONU, o fluxo deve ser ainda maior nos próximos dias, principalmente com a abertura de corredores humanitários. “Esta é a crise de refugiados de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial”, tuitou no domingo o alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

Outros países da Europa também têm recebido pessoas que fogem da guerra, porém, não na mesma intensidade que a Polônia. A Hungria, segundo lugar mais procurado, recebeu 180.163. O país possui cinco postos fronteiriços com a Ucrânia. Eslováquia recebeu 128.169, sendo 14 mil nas últimas 24 horas. Moldávia, já registrou um total de 82.762. A Romênia contabilizou 78.977. Rússia e países mais distantes da Ucrânia também têm sido buscados pelos refugiados. Juntos, eles totalizam quase 14% do número total.