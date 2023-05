ONU estima que mais de 800 mil pessoas deixem Sudão por causa do conflito

Organização Mundial para Migração calcula que as hostilidades que começaram no dia 15 de abril já tenham deixado ao menos 334.053 deslocados

AFP Exército sudanês cumprimenta soldados leais ao chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan, na cidade de Port Sudan, no Mar Vermelho, em 16 de abril de 2023. Combatentes em combate no Sudão disseram que concordaram com uma pausa humanitária de uma hora, incluindo para evacuar feridos, no segundo dia de intensas batalhas urbanas que mataram mais de 50 civis, incluindo três funcionários da ONU, provocando protestos internacionais



A agência para refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU), estima que mais de 800 mil pessoas podem deixar o Sudão se o conflito entre o exército e paramilitares persistir. Atualmente, há 100 mil exilados e 330 mil deslocados internos. A Organização Mundial para Migração calcula que as hostilidades que começaram no dia 15 de abril, já tenha deixado ao menos 334.053 deslocados. “Quase 72%, 240.000 dos novos deslocados internos, foram registrados apenas em Darfur Ocidental e Darfur do Sul”, afirmou o porta-voz da OIM, Paul Dillon. Nós calculamos que mais de 100 mil pessoas fugiram do Sudão para os países vizinhos”, disse Olga Sarrado, porta-voz do ACNUR, durante uma entrevista coletiva em Genebra. Ao mesmo tempo em que on conflito parece desencadear uma crise de refugiados sem precedentes, segundo os especialistas ouvidos outros Jovem Pan, o Escritório para a Coordenação de Asuntos Humanitários (OCHA) das Nações Unidas alertou que o programa de ajuda para o Sudão em 2023 conta com apenas 14% do financiamento e que faltam 1,5 bilhão de dólares para enfrentar a crise humanitária, agravada pelos combates. “O pedido de 1,75 bilhão de dólares para o Sudão em 2023 tem apenas 14% do financiamento. Em outras palavras (…) enfrentamos um buraco de financiamento de 1,5 bilhão”, disse Jens Laerke, porta-voz do OCHA.

*Com informações da AFP