Casa Branca volta a pedir que Congresso restrinja uso de armas de fogo

Novos pedidos acontecem após tiroteio no Texas que deixou cinco mortos, incluindo uma criança de nove anos; suspeito está foragido

Al Drago/EFE/EPA Segundo porta-voz, Joe Biden considera que o governo dos EUA deve agir 'sem demora' para restringir o porte de armas



A Casa Branca voltou a pedir para que o Congresso dos Estados Unidos aprove leis que restrinjam o uso de armas de fogo no país, visando evitar novos tiroteios como o que aconteceu na cidade de Cleveland, no Texas, quando cinco hondurenhos foram assassinados, incluindo um garoto de 9 anos. “Não é tarde demais para salvar vidas e evitar que ocorra outro tiroteio. […] O Congresso tem de agir. O que torna estas tragédias ainda mais desoladoras é o fato de estar inteiramente ao nosso alcance evitá-las, porque cabe a nós retirar estas armas das nossas ruas”, disse Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca. Segundo Karine o presidente dos EUA, Joe Biden, considera que o Congresso deve agir “sem demora” para evitar novas tragédias. Biden tem apelado aos Republicanos que controlam a Câmara dos Representantes dos EUA para que proíbam armas de assalto e seus carregadores de alta capacidade, que permitem que um portador mate um grande número de pessoas sem parar para recarregar.

No caso mais recente, o suspeito foi identificado como Francisco Oropesa, um cidadão mexicano de 38 anos que já havia sido deportado dos EUA quatro vezes antes de reentrar no país de maneira irregular, informou o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) à Agência EFE. Na noite da última sexta-feira, Oropesa estava no jardim quando um vizinho se aproximou e pediu para que diminuísse o barulho, já que ele e seus familiares não estariam conseguindo dormir. Descontente com o pedido, o mexicano invadiu a casa de seus vizinhos e atirou contra eles no pescoço e na cabeça, segundo a descrição do gabinete do xerife de San Jacinto, no Texas. Das 10 pessoas que estavam na casa, cinco foram mortas, incluindo uma criança de 9 anos.

*Com informações da EFE