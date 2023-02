ONU faz alerta sobre aumento do nível do mar e fala em ameaça de ‘proporções bíblicas’

Entre 1900 e 2018, houve uma elevação de 15 a 25 cm e a estimativa sugere uma alta de 43 cm até 2100

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, fez um alerta sobre o aumento do nível do mar nesta terça-feira, 14, e falou sobre ameaça de “proporções bíblicas”. Guterres ainda pediu para que “os vazios sejam preenchidos” no direito internacional, principalmente na questão dos refugiados. “O perigo é particularmente grave para quase 900 milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas baixas, uma em cada 10 pessoas na Terra”, disse o secretário-geral, diante do Conselho de Segurança. “As comunidades que vivem em áreas baixas e países inteiros poderiam desaparecer para sempre. Estaríamos presenciando um êxodo maciço de populações inteiras, de proporções bíblicas”, complementou Guterres. O aumento do nível do mar é causado pelo derretimento de geleiras e das calotas polares e o aumento dos oceanos devido por conta das temperaturas altas. Ainda segundo o secretário-geral da entidade, o problema vai muito além. “Seja qual for o cenário, países como Bangladesh, China, Índia e Holanda estão todos em risco. Megacidades em todos os continentes sofrerão impactos severos, como Cairo, Lagos, Maputo, Bangcoc, Daca, Jacarta, Mumbai, Xangai, Copenhague, Londres, Los Angeles, Nova York, Buenos Aires e Santiago”, detalhou.

De acordo com especialistas do painel de mudanças climáticas da entidade, houve uma elevação entre 15 e 25 cm entre 1900 e 2018. Para 2100, a estimativa é que a elevação seja de 43 cm, caso haja uma elevação de 2ºC de temperatura em comparação com era pré-industrial. Até o fim do século, o aumento poderia chegar a 84 cm caso o planeta sofra um aquecimento de 3 ou 4ºC. Além do risco de desaparecimento de algumas áreas, o aumento do nível do mar vem causando a elevação de tempestades e inundações em regiões costeiras. Diante deste cenário, Guterres pediu o preenchimento dos vazios “nos marcos legais existentes”, a nível global. “Isto deve incluir a lei de refugiados”, reforçou. Soluções em relação aos países que poderão perder o sue território devem ser apresentadas. Guterres considerou que o Conselho de Segurança da ONU possui “”um papel essencial a desempenhar” e “abordar os desafios devastadores de segurança que o aumento do nível das águas apresenta”.

*Com informações da AFP