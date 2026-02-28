Operação contra Irã vai durar ‘o tempo que for necessário’, diz Netanyahu

Em pronunciamento televisionado, o premiê israelense ainda disse que a ação deste sábado (28), em parceria com os EUA, ‘eliminou figuras importantes do regime dos aiatolás’

EFE/EPA/ALEX KOLOMOISKY / POOL O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez pronunciamento televisionado após ataque contra o Irã na madrugada deste sábado (28)



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado (28) que a operação em conjunto com os Estados Unidos contra o Irã vai durar “o tempo que for necessário”. Em pronunciamento televisionado após ataque ao território iraniano, o premiê afirmou ter “eliminado figuras importantes do regime dos aiatolás”.

Netanyahu disse “haver muitos indícios” de que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, “não está mais vivo”. O governo iraniano nega.

O premiê israelense afirmou que altos funcionários da Guarda Revolucionária Iraniana morreram nos ataques. Algo que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, negou em entrevista à emissora norte-americana NBC News.

Ainda em seu pronunciamento, Netanyahu informou que, nos próximos dias, as tropas israelenses e norte-americanas irão atacar novos alvos iranianos.

Ataques

A operação conjunta dos Estados Unidos e Israel começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, na madrugada deste sábado. Tel-aviv classificou os ataques como preventivos.

Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa. Em vídeo, o republicano anunciou operações de combate no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

Foi vista fumaça subindo sobre o distrito de Pasteur, em Teerã — local da residência do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei — e houve um enorme destacamento de segurança na capital.

Os Estados Unidos e Israel afirmaram que a operação mirou locais militares do Irã. O exército israelense alertou os iranianos que, se estivessem dentro ou perto de infraestruturas militares em todo o país, deveriam se retirar dos locais.

No sul do Iraque, houve um bombardeio contra uma base militar que abriga um grupo pró-Irã. Ao menos duas pessoas morreram, segundo informaram as autoridades.

Explosões também foram ouvidas perto do consulado dos Estados Unidos em Erbil, no Iraque, de acordo com jornalistas da agência de notícias AFP.

Onda de mísseis e drones

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que mirou a Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein, após uma primeira onda de ataques de mísseis e drones ter sido lançada contra Israel.

“A primeira onda de ataques generalizados de mísseis e drones da República Islâmica do Irã contra os territórios ocupados começou”, afirmou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em comunicado, referindo-se a Israel.

O serviço de emergência Magen David Adom, de Israel, informou estar tratando um homem com ferimentos causados por explosão no norte do país. O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que responderia “decisivamente” aos ataques, insistindo que Teerã fez “todo o necessário para evitar que a guerra eclodisse”.

Explosões no Golfo

Explosões foram relatadas em toda a região do Golfo. Correspondentes da AFP na capital saudita, Riade, ouviram fortes explosões, assim como na capital do Bahrein, Manama, e em Doha, capital do Catar.

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram ter interceptado mísseis iranianos e reservaram-se o direito de responder aos ataques. Residentes de Abu Dhabi relataram à AFP terem ouvido fortes explosões na capital emiradense, que abriga uma base com pessoal dos EUA. O Ministério da Defesa do Catar disse ter interceptado vários ataques de mísseis, enquanto o Kuwait também enfrentou ataques recebidos.

*Com informações de AFP