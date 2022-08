Operação dos EUA mata líder da Al Qaeda no Afeganistão

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará pronunciamento às 20h30 desta segunda-feira; Casa Branca fala em ‘operação de contraterrorismo bem-sucedida’

AFP Ayman al-Zawahiri durante vídeo da Al Qaeda em 2012



Uma operação militar dos Estados Unidos no Afeganistão resultou na morte do principal líder da organização Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. A informação é de autoridades militares em Washigton. O ataque em Cabul, no domingo, 31, foi feito por meio de drones. “Ao longo do fim de semana, os Estados Unidos conduziram uma operação de contraterrorismo contra um alvo importante da Al Qaeda no Afeganistão. A operação foi bem-sucedida e não houve mortes de civis”, disse um funcionário americano. O presidente Joe Biden vai fazer um pronunciamento oficial sobre o caso, às 20h30, nesta segunda-feira, 1º. Até o momento, a morte de Ayman al-Zawahiri ainda não foi confirmada pelo governo americano.