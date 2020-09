Operação militar contra Estado Islâmico deixa vários mortos no Líbano

As autoridades não detalharam o número de óbitos, mas forças de segurança ainda procuram corpos na área

EFE/EPA/WAEL HAMZEH A confusa operação ocorreu na região de Walid Khaled, que faz fronteira com a Síria



Várias pessoas morrem neste sábado, 26, em uma operação no norte do Líbano contra uma suposta célula do Estado Islâmico. Segundo comunicado das Forças de Segurança Interna Libanesas (ISF), divulgado neste domingo, 27, após ter identificado mais de 15 integrantes do grupo e sitiar uma casa onde estavam hospedados, houve um confronto. As autoridades não detalharam o número de óbitos no confronto, mas forças de segurança ainda estavam procurando por corpos na área, disse uma fonte do exército libanês à Agência Efe. A confusa operação ocorreu na região de Walid Khaled, que faz fronteira com a Síria, e começou, segundo a ISF, após a identificação dos quatro responsáveis por um ataque armado na cidade de Kaftun, em 22 de agosto, que deixou três civis mortos.

Os quatro suspeitos, segundo as forças de segurança, faziam parte de uma célula que opera para o Estado Islâmico no Líbano. As investigações seguintes ao ataque levaram a ISF a determinar a identidade de todos os membros de um grupo terrorista de mais de 15 pessoas, três das quais foram presas dias atrás. “As forças de segurança interna libanesas enfrentaram um grupo terrorista que havia se infiltrado na região através da fronteira síria e conseguiram eliminar seus membros e perseguir outros”, declarou o presidente do Líbano, Michel Aoun.

*Com Agência EFE