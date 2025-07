Oposição critica visita de Lula a Cristina Kirchner e fala em ‘vergonha internacional’

Deputados acusam presidente de constranger o Brasil ao se reunir com ex-presidente argentina condenada por corrupção

EFE/CFK Argentina Lula abraça Cristina Kirchner durante encontro na casa da ex-presidente da Argentina, que cumpre prisão domiciliar



Parlamentares da oposição reagiram com indignação à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, condenada por corrupção e atualmente em prisão domiciliar. O encontro, realizado durante a viagem oficial de Lula a Buenos Aires para a cúpula do Mercosul, foi classificado por deputados como um “constrangimento diplomático” e “afronta à moralidade”. A crítica mais contundente partiu do deputado Coronel Tadeu (PL-SP), que acusou Lula de “bajular corruptos” enquanto o Brasil enfrenta escândalos internos.

“Enquanto o país enfrenta escândalos bilionários no INSS e vive uma crise econômica, Lula cruza a fronteira para abraçar uma condenada por corrupção. Isso não é diplomacia, é vergonha internacional”, afirmou. O deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) também repudiou o gesto do presidente brasileiro e associou a visita à tentativa de reescrever narrativas de corrupção como perseguição: “Dois políticos marcados por escândalos tentando se blindar politicamente. O Brasil precisa de líderes comprometidos com a verdade, não com viagens para apoiar aliados condenados.”

Na mesma linha, Rodrigo Valadares (União-SE) alertou para o que chamou de “parceria da decadência institucional”. “A aproximação entre Lula e Cristina representa o retrocesso da velha política populista e corrupta. É tudo o que o Brasil quer deixar para trás”, declarou. O deputado Sanderson (PL-RS) afirmou que a visita reforça a proximidade entre a esquerda latino-americana e esquemas de corrupção: “Lula e Kirchner foram protagonistas de escândalos que devastaram seus países. Essa aliança apenas confirma a afinidade do governo com a corrupção institucionalizada.”

Encerrando a série de críticas, o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) classificou a viagem como um “desserviço ao Brasil”. “É um tapa na cara da população. Lula deveria estar explicando os bilhões desviados do INSS, não tirando foto com corrupta”, disse. A visita à ex-presidente argentina ocorre no momento em que o governo Lula enfrenta desgaste interno por denúncias de irregularidades e pressões por ajustes fiscais. Para a oposição, o gesto é simbólico e revela uma prioridade ideológica em detrimento da ética e da diplomacia.