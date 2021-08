Orangotango prova óculos ‘esquecido’ por visitante em zoológico; veja vídeo

Ao lado de filhote, animal ‘testou’ objeto que mulher perdeu durante visita à safári em ilha na Indonésia

Alison Burke/Twitter/Reprodução de vídeo Orangotango foi 'flagrado' provando óculos em zoológico da Indonésia



O momento em que um orangotango pega o óculos que uma visitante deixou cair no abrigo dele no Taman Safari, uma espécie de zoológico localizado na ilha de Java, na Indonésia, viralizou nas redes sociais na última semana. De acordo com a imprensa internacional, o vídeo foi gravado no mês de março, mas foi postado no TikTok na terça-feira, 3, e já alcançou a marca de 11 milhões de visualizações na plataforma. Nas imagens, é possível ver o animal abrindo as pernas do óculos com ajuda da boca e colocando ele no olho em posições diferentes. O filhote ao lado dele tenta alcançar o objeto, mas é afastado. Depois de alguns minutos, o animal joga o objeto de volta nos visitantes.

Veja, abaixo, o vídeo que viralizou nas redes: