Orca atração do SeaWorld será libertada nos EUA após 52 anos de cativeiro

Lolita, que se aposentou em março de 2022, vai ser devolvida a um habitat oceânico no noroeste do Pacífico dentro de dois anos

Site/REUTERS/Andrew Innerarity Orca foi mantida em cativeiro por 52 anos



Lolita, uma orca de 2,268 kg e 57 anos e que está em cativeiro há 52 anos, vai ser liberada nos Estados Unidos, informaram as autoridades na quinta-feira, 30. A conquista aconteceu depois que um aquário da Flórida chegou a um acordo com defensores do bem-estar animal para libertá-la. O Miami Seaquarium disse que chegou a um “acordo vinculativo” com a organização sem fins lucrativos Friends of Lolita para devolver a baleia, que recentemente se aposentou das apresentações, a um habitat oceânico no noroeste do Pacífico dentro de dois anos. Lolita ou Toki – nome dado ao animal e que é abreviação de Tokitae, nome nativo americano da baleia – foi capturada em 1970 em uma enseada perto de Seattle. Ela foi uma das principais atrações do Seaquarium, pertencente o SeaWorld Entertainment Inc (SEAS.N), que encerrou gradualmente suas atividades em 2016. Contudo, a baleia só se aposentou em março de 2022. O processo para devolução da orca ao oceano levou anos para ser concluído – a pressão ganhou força depois que o documentário “Blackfish”, de 2013, destacou o cativeiro de orcas. Para conseguir chegar a conquista de quinta-fira, foi necessário dar início a transferência da propriedade do aquário para a The Dolphin Co. Na sequência uma parceria com a organização sem fins lucrativos para fornecer assistência médica à baleia. Os defensores dos direitos dos animais durante anos lutaram sem sucesso no tribunal para obter a liberdade de Lolita depois que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica adicionou as orcas à lista de espécies ameaçadas de extinção em 2015. As baleias assassinas são mamíferos altamente sociais que não têm predadores naturais e podem ter até 80 anos.

*Com informações da Reuters