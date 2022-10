Otan realizará exercício nuclear mesmo com advertências da Rússia

As tensões entre Ucrânia e Rússia têm escalado de forma rápida desde bombardeio em ponte na Crimeia

EFE/EPA/JESCO DENZEL/BPA HANDOUT HANDOUT Exercício realizado pela Otan acontece anualmente e conta com a participação de 14 dos 30 países membro



Nesta terça-feira, 11, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, anunciou que a organização irá realizar exercícios nucleares na próxima semana, apesar das crescentes tensões sobre a guerra na Ucrânia e as advertências da Rússia. O presidente Vladimir Putin afirmou que não está blefando sobre usar todos os meios disponíveis para defender o território russo. O exercício ‘Steadfast Noon’ é realizado anualmente pela Otan, geralmente dura uma semana e envolve caças capazes de transportar ogivas nucleares, mas não envolve bombas ativas. O exercício estava marcado antes da invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro, e 14 países estão envolvidos. As tensões entre os países aumentou com o avanço das tropas ucranianas. Após ver seus planos falharem, Putin sinalizou que poderia ‘recorrer a armas nucleares para proteger os ganhos russos’.