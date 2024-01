Otan se prepara para possível conflito com Rússia e grupos terroristas

Aliança formou seu maior exercício militar desde 1988, antes do colapso da União Soviética

Lise Åserud/NTB/AFP O almirante Rob Bauer, presidente do Comité Militar da Otan



A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) está se preparando para um possível conflito com a Rússia e grupos terroristas, de acordo com o presidente do Comitê Militar da aliança ocidental, o almirante holandês Rob Bauer. Em entrevista coletiva, Bauer ressaltou que a Otan não está buscando briga, mas não vai recuar em caso de ataque. Ele também elogiou a decisão da Suécia de pedir para que a população se prepare para uma guerra, afirmando que é importante compreender que nem tudo será fácil nos próximos anos. Essas declarações ocorrem em meio à formação do maior exercício militar da Otan desde 1988, antes do colapso da União Soviética. O treinamento, que terá a participação de 90 mil soldados dos 31 países da Otan e da Suécia, durará vários meses e se estenderá até maio. O objetivo é demonstrar a unidade, força e determinação da aliança em proteger uns aos outros.