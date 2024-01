Congresso dos EUA aprova medida para evitar paralisação do governo

Câmara dos Representantes também concordou em manter as atividades em pleno funcionamento até o início de março

OLIVIER DOULIERY / AFP A medida foi tomada para evitar a paralisação do governo e garantir a continuidade dos serviços essenciais



O Congresso dos Estados Unidos aprovou, nesta quinta-feira, 18, uma lei temporária de financiamento para garantir o funcionamento contínuo das agências federais. Com o prazo se esgotando, a Câmara dos Representantes também concordou em manter as atividades em pleno funcionamento até 1º de março. A medida foi tomada para evitar a paralisação do governo e garantir a continuidade dos serviços essenciais. “Temos boas notícias: não haverá paralisação [do governo] na sexta-feira”, disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer. “Graças ao trabalho conjunto de ambos os lados, o governo permanecerá aberto. Os serviços não serão interrompidos. Evitaremos um desastre desnecessário”, finalizou.