Ouro fecha em alta de 1,6% com alívio nos juros e tensões no Oriente Médio

Investidores buscam segurança em meio à instabilidade na região

Pixabay Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro fechou com alta de 1,60%, cotado a US$ 2.051,6 por onça-troy



O preço do ouro fechou em alta de 1,6% nesta sexta-feira, 12, impulsionado pelo alívio nos juros dos treasuries após a inflação ao produtor dos Estados Unidos (PPI) ter recuado. Além disso, as tensões crescentes no Oriente Médio, com ataques a navios no Mar Vermelho, também contribuíram para o aumento, uma vez que os investidores buscaram segurança em meio à instabilidade na região. Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro fechou com alta de 1,60%, cotado a US$ 2.051,6 por onça-troy. Em comparação com a sexta-feira passada, 5, o preço do ouro teve uma pequena queda de 0,06%. A possibilidade do Federal Reserve (banco central norte-americano) reduzir as taxas de juros já em março também aumentou após o PPI dos EUA ficar abaixo das expectativas. Os rendimentos dos títulos americanos perderam força durante os ajustes, o que tornou o ouro mais atrativo para os investidores.