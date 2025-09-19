Jovem Pan > Notícias > Mundo > Padilha desiste de viagem aos EUA após restrições impostas pelo governo Trump

Padilha desiste de viagem aos EUA após restrições impostas pelo governo Trump

Limitações de locomoção geram reação do Itamaraty, que acionou a ONU contra medida considerada arbitrária; comitiva de Lula viaja a Nova York neste domingo (21)

  • Por da Redação
  • 19/09/2025 16h57
Divulgação/MInistério da Saúde Alexandre Padilha O ministro Alexandre Padilha considerou as limitações desrespeitosas com o Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, decidiu não viajar aos Estados Unidos após o governo Donald Trump impor severas restrições à sua circulação no país. Embora autorizado a participar da Assembleia-Geral da ONU em Nova York, o ministro só poderia se deslocar entre o hotel, a sede da organização e a missão brasileira junto à ONU, em um raio de poucos quarteirões.

Padilha considerou as limitações desrespeitosas com o Brasil e com o tratado internacional que rege a relação da ONU com o país-sede, além de inviabilizarem sua ida a Washington, onde participaria de uma reunião da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Em carta enviada à entidade, ele classificou a medida como “arbitrária e autoritária”, destacando que a decisão cassou o visto de sua esposa e de sua filha de dez anos.

Segundo aliados, a reversão da decisão do ministro só seria possível caso as restrições fossem retiradas, o que era visto como improvável. Com isso, Padilha deixa de integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que embarca neste domingo (21) para os EUA. O chanceler Mauro Vieira criticou duramente a posição americana, chamando-a de “injusta e absurda”. O Itamaraty já acionou o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Assembleia-Geral, Annalena Baerbock, para que intervenham junto ao governo norte-americano.

Diplomatas brasileiros classificaram o episódio como humilhante e apontaram que medidas semelhantes costumam ser aplicadas apenas contra representantes de países considerados hostis, como Irã e Coreia do Norte. O caso se soma a outros atritos recentes entre Brasília e Washington, como a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e a suspensão de vistos de autoridades do governo Lula e do Judiciário.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

