Padilha desiste de viagem aos EUA após restrições impostas pelo governo Trump

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, decidiu não viajar aos Estados Unidos após o governo Donald Trump impor severas restrições à sua circulação no país. Embora autorizado a participar da Assembleia-Geral da ONU em Nova York, o ministro só poderia se deslocar entre o hotel, a sede da organização e a missão brasileira junto à ONU, em um raio de poucos quarteirões.

Padilha considerou as limitações desrespeitosas com o Brasil e com o tratado internacional que rege a relação da ONU com o país-sede, além de inviabilizarem sua ida a Washington, onde participaria de uma reunião da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Em carta enviada à entidade, ele classificou a medida como “arbitrária e autoritária”, destacando que a decisão cassou o visto de sua esposa e de sua filha de dez anos.

Segundo aliados, a reversão da decisão do ministro só seria possível caso as restrições fossem retiradas, o que era visto como improvável. Com isso, Padilha deixa de integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que embarca neste domingo (21) para os EUA. O chanceler Mauro Vieira criticou duramente a posição americana, chamando-a de “injusta e absurda”. O Itamaraty já acionou o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Assembleia-Geral, Annalena Baerbock, para que intervenham junto ao governo norte-americano.

Diplomatas brasileiros classificaram o episódio como humilhante e apontaram que medidas semelhantes costumam ser aplicadas apenas contra representantes de países considerados hostis, como Irã e Coreia do Norte. O caso se soma a outros atritos recentes entre Brasília e Washington, como a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e a suspensão de vistos de autoridades do governo Lula e do Judiciário.

