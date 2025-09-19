Restrições a Padilha nos EUA são ‘absurdas’, afirma governo brasileiro

Itamaraty acionou a ONU após Washington limitar circulação do ministro da Saúde durante Assembleia-Geral em Nova York

Rafael Nascimento/MS Restrições a Padilha têm como justificativa a sua participação no programa Mais Médicos, criado em 2013



O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou nesta sexta-feira (19) como “absurdas” as restrições impostas pelos Estados Unidos ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O governo norte-americano concedeu visto para que o ministro participe da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, mas limitou sua circulação à sede da organização e ao hotel em que ficará hospedado.

Segundo Vieira, o Brasil já acionou o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Assembleia Geral, Annalena Baerbock, pedindo intervenção junto ao país-sede. “São restrições injustas, sem cabimento. Estamos relatando o ocorrido e aguardando providências”, disse o chanceler, após reunião em Brasília com a Alta Representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas.

Padilha embarca no domingo (21) para os Estados Unidos junto à comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O visto norte-americano do ministro estava vencido desde 2024 e foi renovado apenas na quinta-feira (18).

A medida ocorre em meio ao aumento da tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos durante a gestão de Donald Trump. Além de impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, Washington suspendeu recentemente vistos de ministros do STF, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e de integrantes do governo Lula, incluindo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

De acordo com o Itamaraty, as restrições a Padilha têm como justificativa a sua participação no programa Mais Médicos, criado em 2013 no governo Dilma Rousseff em parceria com Cuba. Na última semana, a ONU já havia demonstrado preocupação com a demora dos Estados Unidos na liberação de vistos para a delegação brasileira.