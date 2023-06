Pai de jovem russo morto por tubarão lamenta ‘destino maligno’ e diz que ataque ‘aconteceu em 20 segundos’

Yuri Popov chamou a praia em Hurghada, no Egito, de segura e isentou o filho de culpa

Reprodução/Redes Sociais Rapaz de 23 anos morre no mar do Egito após um ataque de tubarão



Após a morte de um jovem russo em decorrência de um ataque de tubarão tigre numa praia próxima ao resort egípcio Hurghada, no Mar Vermelho, Yuri Popov – pai da vítima – concede uma entrevista para a imprensa internacional e falou sobre o episódio que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível visualizar o garoto nas calmas águas nadando, quando um tubarão se aproxima e passa a atacá-lo, iniciando uma briga entre ambos com o homem emergindo e submergindo. Em determinado momento, o garoto, chamado Vladimir Popov, fica apenas com as duas pernas para fora do mar. Enquanto gritava chamando pelo seu pai, o animal terminou sua ação e matou o jovem. O pai do rapaz contou às mídias que o ataque durou 20 segundos e que não havia familiares do garoto próximos a ele para ajudá-lo. “Fomos à praia para relaxar. Que tipo de ajuda você pode dar? Este moedor de carne aconteceu em 20 segundos, ele foi apenas arrastado para baixo da água”, declarou. Yuri informou que pretende cremar o corpo do filho, já que uma equipe do Ministério do Meio Ambiente do Egito conseguiu capturar o tubarão, e levar suas cinzas para a Rússia, país de origem da família. No local em questão e nas praias próximas, é proibida a natação, mergulho ou esportes aquáticos. No entanto, na visão de Yuri. “Esta é uma coincidência absolutamente ridícula, porque é uma praia segura. Há navios e iates ao redor. Nunca aconteceu lá. Eles costumam atacar em praias selvagens. É apenas algum tipo de destino maligno”, completou. Ao canal Telegram Baza, uma senhora que assistiu ao ataque do tubarão declarou que a cena foi uma “coisa terrível” e que sentiu-se mal por testemunhar o episódio.

CENAS FORTES – Assista ao momento do ataque: