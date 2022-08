Pai de quíntuplos é criticado por usar ‘coleira infantil’ e rebate: ‘Adestrando meus cães’

Método adotado por Jordan Driskell dividiu opiniões nas redes sociais, mas ele afirma que as crianças amam e que o produto dá mais liberdade na hora de passear com os pequenos

Reprodução/Instagram/@driskell_quints_dad Jordan Driskell é pai de quíntuplo e usa 'coleira infantil' pela praticidade e segurança



Um vídeo de Jordan Driskell passeando com seus quíntuplos de 5 anos em um aquário dos Estados Unidos viralizou na internet e dividiu opiniões. Tudo porque uma parte dos internautas se revoltaram com a maneira com que o homem segurava as crianças. Driskell estava utilizando ‘coleita infantil’, um recurso comum no país, cujo propósito é prender as crianças uma na outra por meio de uma corda presa na cintura do adulto. Apesar das críticas, o homem não se importa com os comentários e leva tudo na esportiva. Em uma publicação realizada em seu Instagram, ele escreveu a seguinte mensagem: “não se importe comigo, estou apenas adestrando meus ‘cães’”, brincou. Em entrevista ao TODAY Parents, Driskell explicou porque utilizada a coleira infantil. “As crianças são tão curiosas, elas querem fugir e explorar”, disse. “Para nossa própria paz de espírito e sanidade, usamos uma coleira”, acrescentou. Ele também afirmou que esse produto permite que ele e sua esposa possam “sair de casa e fazer coisas divertidas em família” sem se estressarem. Questionado pelo jornal sobre o porquê não utiliza outros recursos, como os carrinhos, ele disse que “era muito volumoso e ridículo para levar a qualquer lugar”, além de que as crianças “querem andar quando vamos a algum lugar lotado. Uma coleira lhes dá a oportunidade de fazer isso”, explicou e informou que os pequenos amam as coleiras.