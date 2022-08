Turista americana é estuprada em banheiro público no centro de Paris

Jovem estava fazendo um passeio à beira do Rio Sena quando a violência aconteceu; homem de 23 anos foi indiciado e preso

REUTERS/Sarah Meyssonnier Homem de 23 anos foi identificado e preso; ele cumpre prisão preventiva



Uma turista americana de 27 anos foi estuprada no último sábado, 6, dentro de um banheiro público no centro de Paris, na França, enquanto fazia um passeio noturno à beira do Rio Sena com seu companheiro. Um homem de 23 anos foi identificado e cumpre prisão preventiva. De acordo com a imprensa local, o caso aconteceu por volta da 1h, quando a mulher precisou utilizar o banheiro perto da ponte Louis-Philippe, um local bem conservado e que fica perto dos bares. Segundo as informações, o parceiro da jovem ficou esperando pela companheira na rua e intrigado com a demora decidiu procurá-la, foi então que presenciou a agressão e gritou por ajuda. Seguranças que trabalham no local e os policiais agiram rápido e correram para prestar socorro. O autor do crime foi preso, mas negou ter cometido tal ato e alegou que o ato sexual ocorreu com o consentimento da mulher. A jovem foi levada para o hospital e prestou depoimento. Após o ocorrido, o casal retornou para os Estados Unidos.