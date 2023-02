Pai fotografado segurando a mão de filha presa em escombros afirma que ela não teve chance de escapar

Em entrevista à CNN da Turquia, Mesut Hancer contou que encontrou o corpo da filha três dias depois do terremoto; ele também perdeu a mãe, dois irmãos e uma cunhada

Aldem Altan/AFP Mesut Hancer segurando a mão de sua filha, Irmak, de 15 anos, morta entre os escombros na Turquia



Poucos dias depois de um terremoto de magnitude 7,8 atingir a Turquia e a Síria uma imagem de um pai segurando a mão da filha morta entre os escombros comoveu o mundo. Mesut Hancer concedeu entrevista à CNN truca neste sábado, 12, Hancer afirmou que sua filha, Irmak, de apenas 15 anos, não teve a menor chance de escapar. Durante a entrevista, ele também revelou que perdeu outros familiares: a mãe, dois irmãos e uma cunhada. “Foi muito ruim. Fui lá assim que soube. Tentei sozinho, com minhas mãos, puxar minha filha, mas infelizmente não consegui resgatá-la”, relata. Ela visitava sua avó paterna em Kahramanmaras, uma das cidades mais atingidas pelo terremoto. Hancer afirmou que chegou até a sua filha três dias depois da catástrofe. Segundo ele, a parte de cima da cintura estava fora dos escombro, mas o restante estava preso em meio ao concreto. Um homem ajudou a retirar o corpo de sua filha dos escombros, visto que as autoridades locais não conseguiram enviar um elevador de construção para auxiliar em sua retirada. Hancer também disse que está desabrigado por conta dos danos causados pelo terremoto em sua residência. O número de mortos em decorrência do terremoto ultrapassou os 33 mil.