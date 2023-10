Pais de Luis Díaz, do Liverpool, são sequestrados na Colômbia; mãe é libertada

Presidente colombiano Gustavo Petro afirmou que segue a busca pelo pai do jogador

EFE/EPA/ANDREW YATES Luis Díaz (à direita) durante partida do Liverpool



Os pais do atacante Luis Díaz, do Liverpool, foram sequestrados neste sábado, 28, na cidade de Guarancas, em La Guajira, no norte da Colômbia. Segundo a imprensa local, ambos estavam num posto de gasolina quando foram abordados por um grupo de criminosos. De acordo com o presidente do país, Gustavo Petro, a mãe da estrela da seleção colombiana já foi libertada. “A mãe de Luis Diaz foi resgata, continuamos a busca pelo pai”, escreveu. Já as autoridades colombianas afirmaram, em comunicado, que uma equipe especializada de promotores, funcionários do Corpo Técnico de Investigações, e investigadores da Polícia e Militar estão em ação urgente no sentido de saber a localização dos responsáveis pelo crime. Díaz entrou em campo pela última vez na semana passada, na vitória contra o Everton, pelo Campeonato Inglês.