País mais vacinado do mundo, Seychelles registra alta no número de casos de Covid-19

Segundo dados do Ministério da Saúde do país africano, foram registradas 314 infecções no dia 8 de maio, mostrando um aumento de 119% em relação ao primeiro dia do mês

Reprodução/ Ministério da Saúde de Seychelles País vive momento de alta no número de novos casos da doença



País que mais vacinou sua população até o momento, Seychelles vem registrando uma alta no número de novos casos de Covid-19 nos últimos dias. Segundo do Ministério da Saúde do país africano, foram registradas 314 infecções no dia 8 de maio, mostrando um aumento de 119% em relação ao primeiro dia do mês, quando 137 testes positivos foram detectados. Desde o início da pandemia, o país registrou 8.172 casos e 28 mortes causadas pela doença, sendo que, no momento, existem 2.486 casos ativos. O Ministério da Saúde de Seychelles também informou que 63% dos casos reportados na última semana não foram vacinados ou receberam apenas uma dose da vacina. Outros 37% receberam as duas doses, sendo que, deste total, 57% receberam a Sinopharm e 43% a da Universidade de Oxford. Por fim, o ministério informou que a maioria dos casos graves da doença aconteceram com pessoas que não foram vacinadas e que nenhum cidadão que recebeu as duas doses dos imunizantes morreu em decorrência da doença. Segundo a plataforma Our World In Data, 61,1% da população já foi vacinada.