Países da UE aprovam acordo provisório pós-Brexit com Reino Unido

Adoção final dos termos deverá acontecer na terça-feira, 28, a partir de um procedimento por escrito; pacto começará a ser aplicado parcialmente a partir de 1º de janeiro

Reprodução/Twitter Representantes dos governos da União Europeia analisaram as 1.246 páginas no acordo firmado entre UE e Reino Unido



Os embaixadores dos países que pertencem à União Europeia aprovaram nesta segunda-feira, 28, o acordo para a relação comercial com o Reino Unido, após o Brexit, em ato necessário para que o pacto firmado na véspera do Natal passe a ser aplicado parcialmente a partir de 1º de janeiro. A adoção final dos termos deverá acontecer na terça-feira, 28, a partir de um procedimento por escrito. “Luz verde ao acordo Brexit. Os embaixadores aprovaram por unanimidade a aplicação provisória do Acordo Comercial e de Cooperação UE-Reino Unido”, escreveu no Twitter o porta-voz da Presidência Alemã do Conselho da União Europeia, Sebastian Fischer.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.



👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0 — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 28, 2020

Durante todo o fim de semana, os representantes dos governos nacionais e especialistas da União Europeia analisaram as 1.246 páginas no acordo firmado entre UE e Reino Unido. Na sequência, o Parlamento Europeu será solicitado para avaliar e aprovar acordo, o que deverá acontecer na terceira semana de janeiro, quando acontecerá a primeira sessão plenária de 2021. O papel da casa legislativa é dar consentimento, sem a possibilidade de fazer emendas. A Eurocâmara, no entanto, mantém o poder de vetar o pacto inteiro. Como último passo por parte da UE, o conselho deverá tomar a decisão final sobre a entrada em vigor do acordo.

*Com informações da EFE