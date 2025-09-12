Jovem Pan > Notícias > Mundo > Países do G7 planejam utilizar ativos congelados da Rússia para ampliar financiamento à Ucrânia

Países do G7 planejam utilizar ativos congelados da Rússia para ampliar financiamento à Ucrânia

Photo by Geoff Robins / AFP g7 O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, discursa durante sua coletiva de imprensa de encerramento da Cúpula do Grupo dos Sete (G7) em Kananaskis, Alberta, Canadá

Os ministros das Finanças do G7 discutiram maneiras de aumentar o “aperto” financeiro sobre a Rússia e ampliar financiamento à Ucrânia, segundo comunicado conjunto divulgado hoje após reunião do grupo. Os representantes dizem terem concordado em “acelerar discussões” para utilizar ativos russos no exterior que estão bloqueados para financiar a defesa ucraniana, além de explorar outras medidas para dar mais suporte à Ucrânia: “O G7 está comprometido em parar a máquina de guerra russa”.

Além disso, outras sanções e medidas comerciais foram discutidas, como a imposição de tarifas sobre os países que estariam apoiando a Rússia no conflito, ainda conforme a nota. A reunião foi motivada, segundo a declaração, pela “postura cada vez mais agressiva” da Rússia, levando em conta os bombardeios recentes na Ucrânia e a violação do espaço aéreo polonês por drones russos na última quarta-feira, 10. O G7 é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

