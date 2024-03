Palácio de Buckingham desmente boatos sobre morte do Rei Charles III

Em comunicado, foi informado que o monarca está bem e que segue cumprindo suas funções privadas e oficiais

Ludovic MARIN / POOL / AFP Rei Charles III foi diagnosticado com câncer em fevereiro



Após especulações sobre a morte do Rei Charles III, o Palácio de Buckingham confirmou a agência russa Tass que o monarca está bem e segue cumprindo suas funções privadas e oficiais, desmentindo especulações sobre sua saúde. Em fevereiro, ele foi diagnosticado com câncer, mas segue ativo em suas atividades. “Temos o prazer de confirmar que o Rei continua com negócios oficiais e privados”, diz a nota. Os rumores sobre sua saúde surgiram nas redes sociais, com sites russos e asiáticos publicando comunicados falsos atribuídos ao Palácio de Buckingham. Após a repercussão das notícias falsas, a Tass esclareceu que obteve informações de fontes confiáveis do Palácio de Buckingham, garantindo que o rei Charles III está bem.

*Reportagem produzida com auxílio de IA