Kate Middleton não participa do desfile de São Patrício, mas é homenageada

A princesa Kate Middleton não marcou presente no desfile anual do Dia de São Patrício da Guarda Irlandesa no Mons Barracks, em Aldershot, no condado de Hampshire. Foi primeira vez que a princesa não participou do evento desde 2016. Seu marido, o príncipe William, que foi coronel da Guarda Irlandesa entre 2011 e 2022, também não compareceu. O Dia de São Patrício é comemorado todos os anos em 17 de março na Irlanda, em homenagem ao padroeiro do país. A celebração é marcada pela cor verde, comidas típicas, música e desfiles transmitidos pela televisão. O desfile tradicional costumava incluir a participação de Kate com o mascote dos guardas, o Irish Wolfhound Domhnall, e cerveja Guinness. Apesar da ausência, ela foi homenageada: os guardas tiraram o chapéu e fizeram referência à princesa de Gales, que também é tenente-coronel da guarda.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A princesa, de 42 anos, passou por uma cirurgia abdominal em janeiro, seguida por um período de recuperação que gerou especulações. Uma foto oficial manipulada no último domingo aumentou os rumores sobre sua saúde, que ainda é um assunto com poucas informações disponíveis. Até o momento, a família real britânica não divulgou o motivo da cirurgia de Kate Middleton e enfatizou o desejo da princesa por privacidade em relação às suas informações médicas. Um comunicado informou que a operação foi bem-sucedida e que a previsão era de que ela permanecesse internada entre 10 e 14 dias.

Happy St Patrick’s Day! Here’s a sneak peak of the @irish_guards rehearsing for their annual parade. Sláinte to all those celebrating today! 🇮🇪 pic.twitter.com/g45OPxB2Mc

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 17, 2024