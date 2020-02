Pesquisadores dizem que mamífero ameaçado de extinção pode ser o hospedeiro do coronavírus

Eles acreditam que o vírus se originou em morcegos, mas que o pangolim foi o responsável por transmiti-lo para os seres humanos

WWF/Reprodução Pangolim é um dos mamíferos mais traficados da Ásia



Pesquisadores da Universidade Agrícola do Sul da China afirmaram que o surto do novo coronavírus pode ter se espalhado no país através de um outro animal: o pangolim, único mamífero escamoso do mundo. Eles acreditam, na verdade, que o vírus se originou em morcegos, mas que o pangolim foi o responsável por transmiti-lo para os seres humanos.

“Esta última descoberta será de grande importância para a prevenção e o controle da origem (do vírus)”, informou a universidade por meio de um comunicado no seu site oficial.

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua disse que o estudo chamou os pangolins de “hospedeiros intermediários mais prováveis”. Isso porque a sequência do genoma do novo coronavírus separada dos pangolins na pesquisa foi 99% idêntica a das pessoas infectadas.

Entretanto, segundo o professor de veterinária da Universidade da Cidade de Hong Kong, Dirk Pfeiffer, o estudo ainda está longe de provar que foram realmente estes mamíferos que transmitiram a doença. “Você só pode tirar conclusões mais definitivas se comparar a prevalência (do coronavírus) entre espécies diferentes com base em amostras representativas, o que essas provavelmente não são”, declarou à Reuters.

Mesmo assim, ainda é necessário estabelecer um vínculo com os seres humanos através dos mercados de alimentos, acrescentou Pfeiffer.

O pangolim é um dos mamíferos mais traficados da Ásia. Embora seja protegido pelas leis internacionais, pois está em ameaça de extinção, sua carne é considerada uma iguaria em países como a China e suas escamas são usadas na medicina tradicional, de acordo com a organização não-governamental World Wildlife Fund (WWF).