Papa apresenta ‘melhora gradual’, mas permanece internado

Último boletim médico, divulgado neste sábado (15), indica que a necessidade de ventilação mecânica não invasiva tem diminuído gradualmente ao longo da noite

Andreas SOLARO / AFP Francisco tem se dedicado a momentos de descanso, oração e atividades de trabalho leve



O Papa Francisco continua sua internação no hospital Agostino Gemelli, onde está recebendo oxigenoterapia de alto fluxo. O último boletim médico, divulgado neste sábado (15), indica que a necessidade de ventilação mecânica não invasiva tem diminuído gradualmente ao longo da noite. Embora seu estado clínico apresente estabilidade, o Pontífice ainda requer cuidados médicos e sessões de fisioterapia tanto motora quanto respiratória. A equipe de saúde informou que as terapias têm mostrado progresso constante. Nos últimos dias, Francisco tem se dedicado a momentos de descanso, oração e atividades de trabalho leve. A transmissão do Angelus programada para este domingo (16) seguirá conforme o planejado, e um novo relatório sobre sua condição de saúde será disponibilizado entre terça e quarta-feira da próxima semana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA