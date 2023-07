Papa Francisco anuncia a criação de 21 novos cardeais

Novas nomeações incluem três argentinos, um colombiano e um venezuelano, além de dois espanhóis

TIZIANA FABI / AFP Papa Francisco completou 10 anos de pontificado no dia 13 de março



O Papa Francisco anunciou, neste domingo, 9, a criação de 21 novos cardeais, incluindo três argentinos, um colombiano e um venezuelano. “Tenho o prazer de anunciar que em 30 de setembro celebrarei um Consistório para a criação de novos cardeais”, revelou após sua oração semanal do Angelus da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro. “Sua procedência expressa a universalidade da Igreja, que continua proclamando o amor misericordioso de Deus por todos os homens da terra”, acrescentou o pontífice. Os argentinos são monsenhor Víctor Manuel Fernández, prefeito do dicastério para a doutrina da fé; Ángel Sixto Rossi, arcebispo de Córdoba; e Luis Pascual Dri, confessor do Santuário de Nossa Senhora de Pompeia, mas que, por ter mais de 80 anos, não pôde participar de um eventual conclave. As novas nomeações incluem também o arcebispo de Bogotá, o colombiano Luis José Rueda Aparicio; e o venezuelano Diego Rafael Padrón Sánchez, arcebispo emérito de Cumaná. Este último, devido à sua idade, não teria direito a voto. Dois espanhóis também aparecem na lista: o novo arcebispo de Madri, José Cobo Cano, e o reitor-mor dos salesianos, Ángel Fernández Artime. O Consistório será o nono para a criação de cardeais sob o Papa Francisco, que está no 10º ano de seu papado. Essas eleições são acompanhadas de perto, já que os cardeais com menos de 80 anos participarão da votação para nomear o sucessor do Papa argentino.

*Com informações da AFP.