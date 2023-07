Madonna é vista pela primeira vez após ter sido internada na UTI; veja

Rainha do Pop estava passeando pelo centro de Nova York, onde mora desde a pandemia do coronavírus

Reprodução/Instagram/madonna Madonna está recuperada de uma infecção bacteriana



Madonna foi vista publicamente pela primeira vez na tarde deste domingo, 9, desde que foi internada na UTI por uma infecção bacteriana há duas semanas. Aos 64 anos, a Rainha do Pop estava passeando pelo centro de Nova York, onde mora desde a pandemia do coronavírus, segundo informações do site PageSix. Fotos publicadas por fãs nas redes sociais mostram Madonna caminhando sob o sol de Nova York, vestida com shorts, camiseta, tênis, óculos escuros e chapéu. De acordo com o PageSix, ela estava acompanhada de uma amiga e “andando sem problemas, apesar de um pouco lenta”. Por causa do problema médico, a estrela da música precisou adiar sua turnê. Prevista inicialmente para começar em 15 de julho na cidade de Vancouver, Canadá, a estreia de “Celebration” já tinha ingressos esgotados. Durante esta turnê, a maior cantora pop do mundo vai percorrer 43 cidades.