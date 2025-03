Papa Francisco apresenta melhora após três semanas de internação por pneumonia

Apesar de sua condição ainda exigir cuidados, o pontífice continuará hospitalizado para seguir com a terapia necessária

Alberto PIZZOLI / AFP Papa Francisco tem 88 anos e seu estado de saúde é debilitado



O Papa Francisco, que completou 88 anos, está apresentando uma melhora significativa em sua saúde após três semanas de tratamento no hospital Gemelli, em Roma. Ele foi internado devido a uma pneumonia bilateral, e o Vaticano anunciou que o prognóstico reservado foi revisto. Apesar de sua condição ainda exigir cuidados, o Papa continuará hospitalizado para seguir com a terapia necessária. Os médicos que acompanham o pontífice relataram que os exames de sangue mostraram resultados positivos, indicando que a recuperação está em andamento. Contudo, o boletim médico enfatiza que a complexidade do quadro clínico exige que ele permaneça sob supervisão médica no hospital, onde receberá os cuidados adequados.

Internado desde 14 de fevereiro, o Papa inicialmente apresentou bronquite, que evoluiu para pneumonia. Durante sua estadia, ele enfrentou dificuldades respiratórias, mas tem se mantido ativo, participando de atividades espirituais e recebendo a Eucaristia regularmente. Sua determinação em continuar engajado em suas funções é notável, mesmo em meio a desafios de saúde. Além de seu tratamento, o Papa Francisco expressou preocupação com as vítimas das inundações que atingiram a Argentina, resultando em pelo menos 16 mortes e 900 pessoas desabrigadas. O Vaticano destacou que ele está em contato com as notícias e se solidariza com aqueles que estão sofrendo devido a essa tragédia natural.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA