Papa Francisco cancela compromissos desta sexta devido a febre 

TIZIANA FABI / AFP No final de março papa Francisco foi internado por causa de uma pneumonia aguda



O papa Francisco cancelou os compromissos desta sexta-feira, 26, por causa de uma febre, informou a assessoria do Vaticano. “Devido a um estado febril, o papa não teve audiências esta manhã”, afirmou o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, sem dar mais detalhes. A agenda do papa Francisco não foi enviada aos meios de comunicação na manhã de hoje e só mais tarde foi divulgada que havia sido suspensa. Na tarde de quinta-feira, 25, o papa compareceu a um ato da Fundação Scholas ao lado de prefeitos latino-americanos e outras personalidades e aparentou estar em boas condições. Essa é segunda vez em dois meses que o chefe da Igreja Católica precisa cancelar compromissos por causa de problemas de saúde. No final de março ele foi internado em um hospital de Roma devido a um quadro de “pneumonia aguda”, segundo o próprio relatou durante o voo de regresso de sua viagem à Hungria. “O que tive é que me senti mal depois da audiência, não queria comer e fui dormir, mas não perdi a consciência, só tive febre alta”, explicou o papa quando questionado sobre os motivos de seus três dias de internação. “Mas o organismo tem reagido bem ao tratamento”, acrescentou Francisco aos jornalistas no avião. Essa foi a segunda vez que Francisco foi internado em Roma. A primeira aconteceu em 4 de julho de 2021, quando passou por uma cirurgia no cólon e ficou dez dias internado. Desde então, o papa também sofre de um problema no joelho direito que o obriga a andar com uma bengala ou em cadeira de rodas e garantiu em várias ocasiões que não quer se submeter a uma cirurgia. Há tempos o estado de saúde do pontífice de 86 anos preocupa. Ele já até chegou a declarar que abriria mão do cargo caso sentisse que não conseguiria cumprir com suas obrigações. Francisco tem uma carte de renúncia assinada.

*Com informações das agências internacionais