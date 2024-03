Papa Francisco cancela de última hora participação na via-crúcis

Em comunicado, Vaticano disse que cancelamento foi para preservar a saúde do pontífice

Andreas SOLARO / AFP Saúde do Papa Francisco tem gerado preocupação nos útlimos anos



O papa Francisco, de 87 anos, cancelou de última hora sua participação na via-crúcis, nesta sexta-feira (29), no Coliseu de Roma, em um contexto de preocupação com sua saúde debilitada. “Para preservar sua saúde, na preparação para a vigília de amanhã e a missa do Domingo de Páscoa, o papa Francisco acompanhará a via-crúcis do Coliseu da residência de Santa Marta”, anunciou o Vaticano em um comunicado. A saúde de Francisco, que esta com 87 anos, tem gerado preocupações recorrentemente. Em fevereiro, o pontífice foi submetido a bateria de exames devido a uma gripe que o obrigou a cancelar alguns compromissos. Em novembro de 2023, ele teve uma infecção pulmonar e gripe, e precisou cancelar uma viagem a Dubai, onde participaria da COP-28. Francisco, que teve parte de um pulmão removido quando jovem, também enfrenta questões no joelho e no nervo ciático, o que o faz utilizar cadeira de rodas em sua locomoção. Em junho do ano passado, ele passou por uma cirurgia devido a uma hérnia abdominal.