Papa Francisco cancela viagem a Dubai e se ausentará da COP28 por ‘ordens médicas’

Pontífice foi diagnosticado com inflação pulmonar, mas está ‘bem e estável’, segundo Vaticano

Vincenzo PINTO / AFP Papa Francisco durante audiência no Vaticano, em 8 de março de 2023



O Papa Francisco, 86 anos, precisou cancelar sua viagem para Dubai, onde será realizada a COP28, cúpula da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre emergência climática, por ordens médicas, informou o Vaticano nesta terça-feira, 28. “Embora o estado clínico do Santo Padre tenha melhorado em relação à sua condição gripal e inflamação do trato respiratório, os médicos pediram que o Papa não faça a viagem a Dubai, planejada para os próximos dias”, declarou, por meio de nota, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni. O pontífice foi diagnosticado com uma inflação pulmonar e foi obrigado a cancelar as audiências previstas para a manhã de sábado. No domingo, ele pronunciou a bênção do Angelus de sua residência, e não da janela do palácio apostólico diante da Praça de São Pedro do Vaticano. Contudo, segundo o Vaticano, seu estado de saúde é bom e estável. “A radiografia descartou uma pneumonia, mas mostrou uma inflamação pulmonar que estava provocando dificuldades respiratórias. Para aumentar a eficácia da terapia, o tratamento com antibióticos está sendo administrado por via intravenosa”, acrescenta diz a nota. O estado de saúde de Francisco piorou nos últimos meses, o que o obriga a utilizar uma cadeira de rodas em seus deslocamentos, ao mesmo tempo que prosseguem as especulações sobre uma renúncia ao cargo, como fez o seu antecessor Bento XVI. O líder da Igreja Católica foi submetido a uma cirurgia no intestino em 2021 e foi hospitalizado em duas ocasiões este ano, uma delas para outra operação. Apesar das debilidades que o pontífice vem apresentando, sua ida à COP28 era esperada e estava previsto um discurso do pontífice no sábado, 1º, no que será a primeira participação de um líder da Igreja Católica neste evento da ONU, onde ele deveria apresentar um apelo aos países para que reduzam drasticamente as emissões de gases do efeito estufa.