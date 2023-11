Esposa do chefe da inteligência militar da Ucrânia é envenenada com mercúrio e arsênico

Mariana Budanova está internada há mais de uma semana e recebe tratamento; Kiev suspeita de envolvimento da Rússia

REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo Major General Kyrylo Budanov, chefe da inteligência militar da Ucrânia



Mariana Budanova, esposa do chefe do Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia (GUR), Kirilo Budanov, está internada há mais de uma semana após ser envenenada com metais pesados, informou o porta-voz da Inteligência militar ucraniana, Andriy Yusov, acrescentando que ela está recebendo tratamento. A Ucrânia comentou o caso e suspeita que a Rússia tenha envolvimento no ocorrido, Yusov. “A investigação mostrará isso, mas é a hipótese principal”, disse o porta-voz da Inteligência militar ucraniana. Segundo ele, foi um envenenamento deliberado com metais pesados, “principalmente mercúrio e arsênico”, e não um acidente. Yusov destacou que o alvo do envenenamento foi Marianna Budanova e não o seu marido. “É simplesmente impossível atingir diretamente o comandante desta forma”, disse o porta-voz. À publicação ucraniana ‘Babel’, uma fonte da inteligência militar explicou que as substâncias detectadas no corpo da mulher “não são utilizadas em nenhum caso na vida cotidiana nem para fins militares” e “sua presença indicaria uma tentativa de envenenamento deliberado de uma pessoa específica”, acrescentou essa fonte. Kirilo Budanov já reconheceu implicitamente a responsabilidade da agência que dirige em diversas ações dentro da Rússia contra alvos militares e funcionários russos de alto escalão. Agentes russos têm estado por trás de assassinatos por envenenamento de vários dissidentes nos últimos anos.