Papa Francisco chega à Papua Nova Guiné em sua 1ª viagem à Oceania

A agenda oficial terá início amanhã (7) com um encontro com o governador geral, Bob Dadae, e um discurso às autoridades, à sociedade civil e ao corpo diplomático

GIUSEPPE LAMI/EFE/EPA Francisco foi recebido com uma cerimônia de boas-vindas simples no aeroporto e passará o resto do dia descansando



O papa Francisco chegou nesta sexta-feira (6) à Papua Nova Guiné, na segunda etapa da sua viagem mais longa e em sua primeira vez na Oceania, para se aproximar dos católicos do país, que representam 25% da população em um dos territórios mais pobres do mundo e mais duramente atingidos pelos efeitos da mudança climática. Após deixar a Indonésia, o pontífice desembarcou às 19h10 (horário local, 6h10 de Brasília) no aeroporto de Port Moresby, o único centro urbano do país onde 80% da população vive em áreas rurais. Após um voo de seis horas, Francisco foi recebido com uma cerimônia de boas-vindas simples no aeroporto e passará o resto do dia descansando.

A agenda oficial terá início amanhã, sábado (7), com um encontro com o governador geral, Bob Dadae, e um discurso às autoridades, à sociedade civil e ao corpo diplomático. Na parte da tarde, Francisco visitará as crianças da escola técnica da Cáritas e, posteriormente, no santuário de Maria Auxiliadora, acontecerá o encontro com o clero de Papua Nova Guiné e das Ilhas Salomão. No domingo, 8 de setembro, o papa celebrará uma missa no estádio Sir John Guise e à tarde viajará para Vanimo, a duas horas de avião, cidade na selva onde se encontrará com os fiéis em frente à Catedral da Santa Cruz.

Na segunda-feira (9), depois de se encontrar com os jovens no estádio Sir John Guise, em Port Moresby, Francisco deixará a Papua Nova Guiné com destino a Díli, capital de Timor-Leste. Trata-se de sua viagem mais longa: de 2 a 13 de setembro, com 32.814 quilômetros, 44 horas de voo e quatro países: Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Uma prova de força para seus quase 88 anos e os problemas de mobilidade que o obrigam a usar cadeira de rodas.

