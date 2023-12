Papa Francisco critica ‘lógica perdedora da guerra’ em missa na véspera de Natal

Pontífice fala sobre Belém, cidade onde Jesus nasceu, que cancelou as festividades por conta do conflito

MAURIZIO BRAMBATTI/EFE/EPA Papa Francisco volta a criticar o conflito no Oriente Médio



O conflito entre Israel e Hamas foi criticado pelo papa Francisco neste domingo, 24, durante a missa do galo, realizada tradicionalemente na véspera de Natal. O pontífice criticou a “lógica perdedora da guerra”, que já deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados das autoridades israelenses. “E, nesta noite, o nosso coração está em Belém, onde o Príncipe da Paz ainda é rejeitado pela lógica perdedora da guerra, com o estrondo das armas que ainda hoje o impede de encontrar alojamento no mundo”, expressou o pontífice argentino durante a missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. “Jesus não combate as injustiças do alto e com força, mas debaixo e com amor; não irrompe com um poder sem limites, mas desce até os nossos limites”, emendou. Aproximadamente 6.500 fiéis participaram da missa, segundo o Vaticano, e centenas de outros a acompanharam por meio de telas gigantes instaladas do lado de fora, na Praça de São Pedro.

Por conta do conflito, Belém não realizará a tracional clebração do Natal. A Praça da Manjedoura, que costuma ser decorada com luzes e uma árvore de Natal, está vazia. Essa decisão de cancelar as festividades tem impacto direto na economia local, uma vez que o turismo é responsável por cerca de 70% da receita da cidade. Como resultado, muitos hotéis tiveram que fechar suas portas e as lojas de presentes estão com poucos visitantes. Em vez da tradicional marcha musical, os jovens escoteiros permaneceram em silêncio, segurando bandeiras, enquanto os estudantes desfraldaram uma enorme bandeira palestina. A guerra já resultou na morte de mais de 20 mil palestinos e deixou mais de 50 mil feridos, principalmente durante a ofensiva israelense em Gaza. Além disso, a vida na Cisjordânia também foi afetada, com dificuldades de acesso a Belém e outras cidades palestinas. O conflito começou no dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel de surpresa. O grupo assumiu a autoria do ataque.