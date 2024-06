Papa Francisco critica legalização das drogas um dia após STF mudar abordagem sobre porte de maconha

Pontífice não citou o Judiciário brasileiro em sua fala, que está contextualizada na celebração do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas

O papa Francisco fez um pronunciamento contra a legalização das drogas, classificando traficantes como “assassinos” e solicitando apoio para dependentes químicos. Ele enfatizou que a redução do vício não é alcançada através da liberalização do uso de substâncias entorpecentes. Além disso, o pontífice condenou os impactos ambientais causados pela produção de drogas. “A redução da dependência de drogas não pode ser alcançada através da liberalização do seu consumo, isto é uma ilusão, como foi proposto por alguns, ou já implementado, em alguns países. Se for liberalizada, o consumo será maior”, disse Francisco.

Declaração do papa se deu um dia após o STF (Supremo Tribunal Federal) tomar a decisão que marca um novo posicionamento em relação ao porte de maconha para uso pessoal. Agora, o porte da substância não será mais considerado crime, mas, sim, um ilícito administrativo. Essa mudança na legislação levanta debates sobre a política de drogas no Brasil e suas implicações sociais e de saúde pública. Francisco, no entanto, não citou o Judiciário brasileiro em sua fala. Ela está contextualizada na celebração nesta terça-feira (26) do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, instituído pela Assembleia Geral da ONU em 1987.

