Papa Francisco defende suspensão temporária de patentes das vacinas contra Covid-19

A medida, defendida por governos de países como Índia e África do Sul e pela Organização das Nações Unidos (ONU), ganhou nesta semana o apoio público do presidente norte-americano Joe Biden

EFE/EPA/VATICAN MEDIA O papa Francisco defendeu suspensão temporária de patentes das vacinas contra Covid-19



O papa Francisco defendeu a suspensão temporária de patentes das vacinas contra Covid-19 neste sábado, 8. A medida, defendida por governos de países como Índia e África do Sul e pela Organização das Nações Unidos (ONU), ganhou nesta semana o apoio público do presidente norte-americano Joe Biden. No evento beneficente Vax Live, o líder da Igreja Católica afirmou que o mundo está infectado pelo “vírus do individualismo”. “Uma variante desse vírus é o nacionalismo fechado, que impede, por exemplo, a internacionalização das vacinas”, disse, em um vídeo pré-gravado exibido na transmissão ao vivo. “Outra variante é quando colocamos as leis do mercado ou da propriedade intelectual acima das leis do amor e da saúde da humanidade. Outra variante é quando acreditamos e fomentamos uma economia doente que permite que algumas pessoas muito ricas possuam mais do que todo o resto da humanidade, e que modelos de produção e consumo destruam o planeta, nossa casa comum”, acrescentou.

O pontífice também se manifestou neste sábado sobre a vacina nas redes sociais. “O coronavírus produziu morte e sofrimento, afetando a vida de todos, especialmente dos mais vulneráveis. Por favor, não se esqueçam dos mais vulneráveis”, postou junto das hashtags #VaxLive (referente ao show beneficente que apoiou) e #UmaVacinaParaosPobres. O governo brasileiro também passou a apoiar as negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre o assunto. A nova posição foi divulgada no fim da tarde da sexta-feira, 7, em nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde, da Economia e de Ciência, Tecnologia e Inovações. A medida é defendida pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, há meses em meio a negociações na OMC. Em reunião na quarta-feira, 5, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse que a suspensão é uma “questão tanto moral quanto econômica” e que está convencida de que um “caminho pragmático a seguir é possível”. A ideia, porém, trouxe ceticismo, entre parte dos países europeus, especialmente porque não traria uma solução em curto prazo. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, por exemplo, comentou que a fabricação de parte das vacinas, especialmente das que usam o chamado RNA mensageiro, como a da alemã BioNtech com a Pfizer, é complicada. Porém, ao falar sobre a necessidade de mais doses em países em desenvolvimento, apenas afirmou que eles deveriam “exportar mais”.

O coronavírus produziu morte e sofrimento, afetando a vida de todos, especialmente dos mais vulneráveis. Por favor, não se esqueçam dos mais vulneráveis. #VaxLive #UmaVacinaparaosPobres — Papa Francisco (@Pontifex_pt) May 8, 2021

Quero agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas generosas que com suas ofertas, pequenas ou grandes, estão fazendo todo o possível para que muitos irmãos e irmãs necessitados possam receber a vacina contra a COVID. Que o Senhor os abençoe! https://t.co/dd16gyEbAy — Papa Francisco (@Pontifex_pt) May 8, 2021

*Com informações do Estadão Conteúdo